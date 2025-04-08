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08 апреля, 14:15

Происшествия

Новости регионов: кафе и торговые ряды загорелись в Горном Алтае

Новости регионов: кафе и торговые ряды загорелись в Горном Алтае

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В Горном Алтае на трассе загорелись кафе и торговые ряды. ЧП произошло на Семинском перевале. Торговцы быстро уносят вещи. По предварительной информации, площадь пожара составила 800 квадратных метров.

В Забайкальском крае бушуют лесные пожары. Огнем охвачена площадь свыше 20 тысяч гектаров. Всего зафиксировано почти 40 природных пожаров. Для борьбы с огнем направлены дополнительные группировки спасателей из соседних регионов. Полицейские смогли выявить виновницу одного из пожаров. Женщина выбросила в траву непотушенный окурок, свою вину она уже признала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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