Суд Петербурга арестовал бизнесменов по делу о хищении 238,2 млн рублей из госбюджета

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Суд в Санкт-Петербурге арестовал пятерых подозреваемых по делу о хищении 238,2 миллиона рублей из государственного бюджета в рамках выполнения госконтрактов на поставку противогазов. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Под арест инстанция отправила начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Олега Сайфулина, гендиректора "Таганай АВМ" Василия Ажойчика, его заместителя Сергея Зиновьева, фактических руководителей "Каскада" Виталия Маркова и Олега Дмитриева.

По данным следователей, Сайфулин и неустановленные лица примерно в сентябре 2023 года запланировали похитить денежные средства из бюджета, которые предназначались для приобретения противогазов. Подконтрольное фигуранту дела ведомство с 2023 по 2024 год договорилось с рядом частных компаний о покупке противогазов, однако изделия оказались некачественными.

"Всем было известно, что указанные противогазы не допущены до обращения на товарном рынке РФ и не могут считаться безопасными для потенциальных пользователей, а также не могут быть использованы в качестве средств индивидуальной защиты", – отметил суд.

Однако компаниям перевели 238,2 миллиона рублей. В связи с этим было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере").

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего гендиректора ООО "БМФ" Бориса Ляшука по делу о поставке в МВД России рубашек плохого качества.

По данным следователей, в 2017 году МВД заключило договор на пошив и поставку повседневной одежды для сотрудников с компанией "БМФ". Ляшук, который в тот момент занимал пост гендиректора организации, с помощью подконтрольных фирм организовал пошив более 350 тысяч форменных рубашек, используя при этом некачественные материалы.

