Суд в Москве приговорил к 6 годам колонии поставщика некачественной формы для МВД

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего гендиректора ООО "БМФ" Бориса Ляшука по делу о поставке в МВД России рубашек плохого качества, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей инстанции.

Таким образом, суд признал мужчину виновным по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Вместе с тем суд удовлетворил иск МВД к бизнесмену на 564 миллиона рублей. Уточняется, что фигуранта взяли под стражу в зале заседания.

По данным следователей, в 2017 году МВД заключило договор на пошив и поставку повседневной одежды для сотрудников с компанией "БМФ". Ляшук, который в тот момент занимал пост гендиректора организации, с помощью подконтрольных фирм организовал пошив более 350 тысяч форменных рубашек, используя при этом некачественные материалы. В результате он нанес ведомству ущерб на сумму более 500 миллионов рублей.

Ранее уголовное дело по факту мошенничества при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах было возбуждено в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны.

По данным правоохранителей, занимая должность начальника 547-го военного представительства, подозреваемый договорился о кратном завышении цены специальной подшипниковой продукции, которая производилась в интересах государственных заказчиков.

