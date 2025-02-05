Суд арестовал имущество и деньги руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" МО РФ

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Имущество и денежные средства руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал “Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова арестованы в рамках уголовного дела о получении взятки. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, арест затронул недвижимость и финансовые активы Филиппова. Кроме того, по этому же делу проходит Олег Суворов, который подозревается в даче взятки. Судебные документы указывают, что Суворов является бенефициарным владельцем компаний ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС".

Уголовное дело возбудили 10 сентября 2024 года в ГСУ СК России, на текущий день оба фигуранта находятся под стражей.

Ранее суд заочно арестовал организатора хищения имущественных комплексов Минобороны РФ Сергея Овчинникова, объявленного в международный розыск. Также суд наложил арест на имущество экс-начальника управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева и его пособников, которые обвиняются в хищении комплекса Минобороны РФ стоимостью более 700 миллионов рублей.

Фигуранты обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере. В СК подчеркивали, что в 2021 году фигуранты во время осуществления процедуры банкротства одной из компаний с помощью фальшивых торгов похитили комплекс из 24 объектов недвижимости.