Новости регионов: семь человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

В Городецком округе Нижегородской области произошло серьезное ДТП – по словам очевидцев, две иномарки столкнулись лоб в лоб. Удар был настолько сильным, что автомобили разметало по обочинам. В аварии пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Все пострадавшие были госпитализированы.

В Ярославле из-за возгорания сухой травы движение на одной из дорог оказалось парализовано. Пассажиры автобуса сняли, как к трассе приближается стена огня. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на дорогу. Водители были вынуждены остановиться. На место прибыли пожарные и спасатели МЧС.

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