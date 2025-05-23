23 мая, 18:55Происшествия
Открытое горение на складе в Котельниках ликвидировано
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В городском округе Котельники ликвидировано открытое горение в промзоне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Там в пятницу, 23 мая, горело здание склада на 600 "квадратах". На месте работали 50 сотрудников и 9 единиц техники МЧС. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
В свою очередь, прокуратура Московской области заявила в телеграм-канале, что контролирует установление обстоятельств пожара в складском здании. По данным ведомства, его площадь составила более тысячи квадратных метров. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее пожар произошел в жилом трехэтажном доме в Анадыре. В результате погибли пять человек, еще четыре пострадали. Трагедия произошла на Беговой улице, в доме № 12. Из здания были спасены 17 человек.