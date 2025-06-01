Новости мира: в Польше завершено голосование во втором туре президентских выборов

В Польше завершилось голосование во втором туре президентских выборов. С минимальной разницей лидирует кандидат от правящей Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Официальные итоги голосования должны появиться в понедельник, 2 июня.

В Объединенных Арабских эмиратах рядом с городом Шарджа произошел пожар на нефтехимическом заводе. Пожарные не дали огню распространиться. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

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