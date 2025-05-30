ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО, сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожен цех производства ударных беспилотников и склады боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Строевка в Харьковской области. В Донецкой Народной Республике военные группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Шевченко Первое, а бойцы группировки "Юг" освободили Гнатовку.

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