Более 80 человек погибли в результате бомбардировок сектора Газа за сутки

По меньшей мере 81 человек погиб в течение последних суток из-за израильских ударов по различным районам сектора Газа. Армия Израиля также наносит удары по городу Хан-Юнис на юге палестинского анклава.

Израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа 18 марта, прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах.

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