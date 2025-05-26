Мужчина открыл стрельбу во дворе жилого комплекса в ТиНАО

Мужчина открыл стрельбу во дворе жилого комплекса "Спортивный квартал" в ТиНАО. Об этом сообщили очевидцы.

На месте работают оперативные службы. По словам свидетелей, стрелка обезвредил спецназ. Предварительно, пострадавших нет. Но данный момент проверяют информацию о том, что подозреваемых было трое или двое, а их задержание было спланировано заранее. Также пока нет точных данных об оружии, из которого стреляли.

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