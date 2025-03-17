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17 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": вынесен приговор подростку, устроившему ДТП в Южном Бутове

"Московский патруль": вынесен приговор подростку, устроившему ДТП в Южном Бутове

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В Москве вынесли приговор 16-летнему подростку, который устроил ДТП на автомобиле каршеринга. Инцидент произошел в середине августа 2024 года в районе Южное Бутово.

За руль машины школьник сел с помощью чужого аккаунта. Вместе с друзьями подросток, превышая скорость, катался по городу. В результате водитель не справился с управлением и влетел в жилой дом. Один из пассажиров скончался на месте.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
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