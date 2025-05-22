Новости регионов: в Бурятии потушили 10 крупных лесных пожаров

В Бурятии потушили 10 крупных лесных пожаров на площади 3,5 тысячи гектаров. На тушении работают почти 500 человек – сотрудники лесной охраны, Авиалесоохраны, МЧС и добровольцы. Угрозы населенным пунктам нет.

На Колыме взрывают лед. Там во время ледохода растет уровень воды, приходится таким образом расчищать заторы. Только за одни сутки Служба спасения Якутии израсходовала 1 тонну взрывчатки. Однако этого недостаточно, на реке снова появляются заторы.

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