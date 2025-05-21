Пожар на территории забайкальского детского лагеря "Огонек" локализован

Пожар, который произошел на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкалье, удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время специалисты продолжают работать над полной ликвидацией возгорания. По данным ведомства, ветер распространил пламя на площади 1 000 квадратных метров.

О возгорании в детском лагере "Огонек" стало известно 21 мая. Изначально площадь пожара составляла 120 "квадратов". В результате огонь повредил корпус учреждения. При этом пока информации о пострадавших не поступало.

На данный момент в районе населенного пункта Маккавеево задействованы 50 пожарных и 11 единиц техники. Процесс полного тушения пламени осложняется сухой и ветреной погодой.

