Новости мира: в Париже прошел протест из-за сокращения выплат за перевозку пациентов

В Париже водители такси вышли на демонстрацию против изменений в правилах перевозки пациентов больниц. Такие поездки оплачиваются из бюджета по страховым полисам, но теперь суммы выплат хотят существенно сократить. Демонстрация быстро переросла в столкновения – таксисты пытались прорваться к зданию Минтранса. В ответ жандармы применили слезоточивый газ.

В Берлине беспорядки устроили футбольные фанаты. После победы турецкого клуба "Галатасарай" в чемпионате страны, болельщики вышли на улицы столицы Германии. Они били витрины, бросали в полицейских бутылки и камни. Пострадали более 30 правоохранителей. Задержаны 34 человека, но позже всех отпустили после оформления протоколов.

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