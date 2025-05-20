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Новости

20 мая, 07:30

Политика

Новости мира: в Париже прошел протест из-за сокращения выплат за перевозку пациентов

Новости мира: в Париже прошел протест из-за сокращения выплат за перевозку пациентов

Россияне смогут получить налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу норм ГТО

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Путин и Трамп обсудили прекращение украинского конфликта во время телефонного разговора

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Российская армия освободила села Новооленовка и Марьино в зоне СВО

В Париже водители такси вышли на демонстрацию против изменений в правилах перевозки пациентов больниц. Такие поездки оплачиваются из бюджета по страховым полисам, но теперь суммы выплат хотят существенно сократить. Демонстрация быстро переросла в столкновения – таксисты пытались прорваться к зданию Минтранса. В ответ жандармы применили слезоточивый газ.

В Берлине беспорядки устроили футбольные фанаты. После победы турецкого клуба "Галатасарай" в чемпионате страны, болельщики вышли на улицы столицы Германии. Они били витрины, бросали в полицейских бутылки и камни. Пострадали более 30 правоохранителей. Задержаны 34 человека, но позже всех отпустили после оформления протоколов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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