Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре коррупционного скандала

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может лишиться должности. Европейский суд выносит решение по делу о закупках вакцин во время пандемии. Претензии вызвал многомиллиардный контракт с фармкомпанией и отказ чиновницы раскрыть переписку с ее директором.

Ранее фон дер Ляйен уже подвергалась критике за действия на посту министра обороны Германии. Сейчас к расследованию подключилась Европейская прокуратура. В Евросоюзе обсуждают не только возможное нарушение закона, но и политическое будущее главы Еврокомиссии.

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