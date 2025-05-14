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14 мая, 07:15

Политика

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре коррупционного скандала

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре коррупционного скандала

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может лишиться должности. Европейский суд выносит решение по делу о закупках вакцин во время пандемии. Претензии вызвал многомиллиардный контракт с фармкомпанией и отказ чиновницы раскрыть переписку с ее директором.

Ранее фон дер Ляйен уже подвергалась критике за действия на посту министра обороны Германии. Сейчас к расследованию подключилась Европейская прокуратура. В Евросоюзе обсуждают не только возможное нарушение закона, но и политическое будущее главы Еврокомиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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