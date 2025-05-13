13 мая, 16:40Политика
Келлог заявил, что США надеются на приезд Путина для переговоров в Стамбул
Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET
США надеются, что Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский президент Дональд Трамп, заявил спецпосланник лидера Штатов по Украине Кит Келлог.
"Это может быть абсолютно невероятная встреча", – сообщил Келлог в интервью телеканалу Fox News.
Вашингтон хочет, прежде всего, добиться всеобъемлющего прекращения огня на Украине, а затем перейти к территориальным вопросам. Келлог добавил, что у США есть свой список тем, по которым Штаты считают нужным вести переговоры. По его данным, речь идет о пяти областях: Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыме.
Штаты считают важным, чтобы в процессе переговоров по урегулированию украинского конфликта стороны пошли на определенные уступки, подчеркнул Келлог.
"Очевидно, что с переговорами все будет не идеально. Так никогда не бывает, но будут некоторые уступки. Мы это прекрасно понимаем, но это важно, чтобы остановить убийства", – заключил спецпосланник Трампа.
Ранее Путин предложил Киеву без предварительных условий возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Украинский президент Владимир Зеленский согласился на встречу в Турции.
Кроме того, Трамп может также отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговоров. Главными темами встречи станут вопросы отказа Киева от территорий, формат использования Запорожской АЭС и вопрос доступа Украины к Днепру и Черному морю, сообщал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Песков заявил, что Россия продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле