Келлог заявил, что США надеются на приезд Путина для переговоров в Стамбул

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

США надеются, что Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и американский президент Дональд Трамп, заявил спецпосланник лидера Штатов по Украине Кит Келлог.

"Это может быть абсолютно невероятная встреча", – сообщил Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Вашингтон хочет, прежде всего, добиться всеобъемлющего прекращения огня на Украине, а затем перейти к территориальным вопросам. Келлог добавил, что у США есть свой список тем, по которым Штаты считают нужным вести переговоры. По его данным, речь идет о пяти областях: Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыме.

Штаты считают важным, чтобы в процессе переговоров по урегулированию украинского конфликта стороны пошли на определенные уступки, подчеркнул Келлог.

"Очевидно, что с переговорами все будет не идеально. Так никогда не бывает, но будут некоторые уступки. Мы это прекрасно понимаем, но это важно, чтобы остановить убийства", – заключил спецпосланник Трампа.

Ранее Путин предложил Киеву без предварительных условий возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Украинский президент Владимир Зеленский согласился на встречу в Турции.

Кроме того, Трамп может также отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговоров. Главными темами встречи станут вопросы отказа Киева от территорий, формат использования Запорожской АЭС и вопрос доступа Украины к Днепру и Черному морю, сообщал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

