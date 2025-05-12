Трамп заявил, что может отправиться в Стамбул для переговоров по Украине

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Президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговоров по украинскому урегулированию.

"Они не могли договориться о встрече, потому что один говорил о прекращении огня, другой говорил, что прекращения огня не будет. Ходили туда-сюда. Я сказал: "Послушайте, на данный момент мы должны прекратить это. Просто идите на встречу. Встреча уже назначена. Идите на встречу в четверг (15 мая. – Прим. ред.)", – цитирует американского лидера ТАСС.

По словам президента США, в момент переговоров он будет "где-то на Ближнем Востоке", однако полетит в Стамбул, если сочтет это полезным.

Трамп также прокомментировал вопрос журналистов о планах ужесточения антироссийских санкций, указав, что сделал бы это, "если бы чувствовал, что это важно для заключения сделки".

Ранее американский президент назвал очень важной возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле. Он добавил, что верит в достижимость позитивных результатов.

Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о переговорах с Украиной "без предварительных условий". Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что данный шаг демонстрирует серьезные намерения Москвы относительно поиска мирного решения конфликта.

Трамп в ответ на это призвал Киев немедленно согласиться на сделку. Однако он добавил, что не уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет договориться с Путиным. При этом сам президент Украины заявил, что будет ждать лидера России в Турции 15 мая.