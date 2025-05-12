Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

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Украина готова к прямым переговорам с Владимиром Путиным, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Только что говорил с президентом Турции (Реджепом Тайипом. – Прим. ред.) Эрдоганом – предметный разговор. Благодарен президенту за поддержку. Я подтвердил ему готовность к прямым и предметным переговорам с Путиным", – указал Зеленский.

По его словам, Киев всегда поддерживает дипломатию, но Украина якобы до сих пор не получила ясного ответа из РФ по поводу предложений прекратить огонь, а также о предложении прямой встречи.

"Президент Эрдоган выразил полную готовность принять встречу. Важно, что президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп полностью поддерживает встречу, и мы хотели бы, чтобы он нашел возможность быть в Турции", – добавил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер напомнил, что его страна якобы не хотела допускать конфликт с РФ. При этом он вместе с партнерами готовит надежную основу для установления мира, чтобы решить конфликт дипломатическим путем.

Путин предложил Украине с 15 мая возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Российский лидер добавлял, что РФ готова к диалогу без всяких предварительных условий. Зеленский согласился с предложением президента РФ и заявил, что "будет ждать" его в Турции.

В свою очередь, Трамп призвал лидеров двух стран прекратить конфликт и прибыть на встречу в Турцию. При этом вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев расценил заявления Зеленского лично ждать Путина в Стамбуле комедиантством, так как подобные встречи на высшем уровне в таком виде не организуются.

