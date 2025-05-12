Вице-спикер СФ Косачев назвал комедиантством планы Зеленского приехать в Стамбул

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении приехать в Стамбул и лично ждать там Владимира Путина являются комедиантством. Об этом в беседе с телеканалом "Россия 24" заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуются", – пояснил Косачев.

В качестве примера политик привел проработку потенциальной встречи Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Как отметил Косачев, к этому вопросу стороны подходят очень тщательно и не торопятся. Он также добавил, что не подготовленная должным образом встреча в Белом доме с Трампом закончилась для украинского лидера "полным фиаско".

По словам политика, такими заявлениями Зеленский пытается "перевести стрелки" на Россию, чтобы обвинить в недоговороспособности.

"Он этой встречи (с Путиным. – Прим. ред.) должен бояться. И я уверен, что он ее боится, потому что у него, как совершенно правильно говорит господин Трамп, за душой, как называется, нет никаких козырей, это правда так, Зеленский находится в отвратительной ситуации", – сказал Косачев.

Стамбул был выбран местом для переговоров из-за доверия к турецким партнерам, добавил политик. Он также считает, что такой шаг – преемственность тех переговоров, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году.

С предложением возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной "без всяких предварительных условий" Путин выступил 11 мая. Комментируя идею, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что данный шаг показывает серьезные намерения со стороны Москвы найти мирное решение.

Трамп призвал Киев немедленно согласиться на инициативу, выразив сомнение, что Зеленский сможет заключить сделку с Путиным. Сам украинский лидер положительно ответил на предложение, заявив, что будет ждать российского коллегу в Турции в четверг, 15 мая.