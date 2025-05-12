Глава РСМД Тимофеев: встреча России и Украины в Стамбуле может пройти на уровне дипломатов

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Встреча России и Украины может состояться 15 мая в Стамбуле на уровне дипломатов, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Он поставил под сомнение участие в ней Владимира Путина, поскольку любая встреча на высшем уровне требует тщательной подготовки. Более того, по словам Тимофеева, переговоры должны сначала проводиться на высоком уровне и только потом поднимать свой ранг.

"И вот эти наскоки (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского с точки зрения того, как должна происходить дипломатия, это не совсем профессионально", – добавил он в беседе с РИА Новости.

Тимофеев напомнил об отказе Киева от любых предложений со стороны Москвы, включая недавние объявления перемирия на Пасху и День Победы. Глава РСМД считает, что при самостоятельном принятии подобных решений украинские власти будут отклонять любые идеи из принципа, поскольку они исходят от российского руководства.

"Если сейчас за спиной у Украины будет стоять Вашингтон с резиновой дубинкой, то, наверное, какое-то движение пойдет. Я думаю, с точки зрения дипломатии важно начать эти переговоры", – заключил он.

В свою очередь, источник газеты Monde сообщил, что лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши призвали Зеленского воспользоваться предложением Путина о проведении прямых переговоров без предварительных условий, передает радио КП.

По словам инсайдера, после возвращения из Киева президенты этих стран снова провели переговоры, обсудив предложение главы России. Кроме того, он подчеркнул, что украинский президент не может позволить себе выглядеть в глазах своего американского коллеги Дональда Трампа "разжигателем войны".

С предложением о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной "без всяких предварительных условий" Путин выступил 11 мая. Комментируя идею, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данный шаг показывает серьезные намерения со стороны Москвы найти мирное решение.

После этого Трамп призвал Киев немедленно согласиться на инициативу, выразив, однако, сомнение, что Зеленский сможет заключить сделку с Путиным.

При этом сам украинский лидер положительно ответил на предложение, заявив, что будет ждать российского коллегу в Турции.