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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа не может претендовать на "сбалансированный и непредвзятый подход" в переговорах по украинскому конфликту, так как занимает в этом вопросе сторону Украины.

Как указал пресс-секретарь российского президента, подход европейских стран заключается в том, чтобы продолжать боевые действия на Украине. Однако такая позиция, по мнению Пескова, резко контрастирует с мнением, которого придерживается Россия или США.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявила, что Европа хотела бы присутствовать на встрече РФ и Украины, которая пройдет по инициативе Владимира Путина в Стамбуле 15 мая. Однако, по ее словам, европейские страны примут участие в прямых переговорах Москвы и Киева только в случае заключения перемирия.

Украинский лидер Владимир Зеленский уже ответил согласием на предложение Путина, заявив, что "будет ждать" его в Турции. В Стамбул также может приехать и президент США Дональд Трамп, если, по его словам, это поможет урегулировать украинский конфликт.

Главными темами встречи будут вопросы территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю, сообщал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

