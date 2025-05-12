Sky News: Трамп встал на сторону Путина после ультиматума лидеров Европы

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Американский лидер Дональд Трамп поддержал Владимира Путина после ультиматума лидеров Европы. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Sky News.

В материале подчеркнули, что если Америка больше не является надежным партнером по Украине, Европе, может быть, придется действовать в одиночку.

Ранее Путин предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры РФ и Украины 15 мая в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данный шаг показывает серьезные намерения со стороны России найти мирное решение.

После этого Трамп призвал Киев немедленно согласиться на инициативу российского президента. В то же время он выразил сомнения по поводу того, что Украина заключит сделку с Путиным.

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил на предложение, сказав, что будет ждать российского лидера в Турции 15 мая.