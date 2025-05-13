РИА Новости: Турция не располагает данными о приезде Трампа в Стамбул 15 мая

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В Турции заявили, что не располагают данными по поводу возможного визита американского лидера Дональда Трампа в Стамбул для участия в прямых переговорах между Россией и Украиной. Об этом РИА Новости рассказал дипломатический источник.

В связи с этим турецкая сторона попросила запросить у Белого дома информацию о планах Трампа. Кроме того, дипломатический источник заявил, что повестку переговоров будут определять сами стороны украинского конфликта. Турция в этом вопросе является лишь посредником, напомнил он.

"Турция <...> рассчитывает на то, что переговоры положат конец кровопролитию", – отметил диписточник.

Как сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Bloomberg, США ожидают встречи России и Украины, чтобы принять решения, которые связаны с дальнейшими действиями в адрес российской стороны. В Евросоюзе также согласились подождать результатов переговоров в Турции, прежде чем просить Вашингтон о санкциях против Москвы.

Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле в четверг, 15 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва показывает свое серьезное стремление к поиску способов урегулирования конфликта. Он добавил, что инициатива Путина ориентирована на устранение первопричин кризиса и обеспечение российских интересов.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал предложение "хорошим знаком". Однако, по его словам, переговоры возможны только после прекращения огня. Трамп, в свою очередь, призвал Украину немедленно согласиться на инициативу Путина, назвав очень важной встречу представителей Москвы и Киева в Стамбуле.

Только после этого Зеленский согласился с предложением Путина, добавив, что "будет ждать" президента России в Турции.

Основными темами станут вопрос территорий, статус Запорожской АЭС, использование Украиной Днепра и ее выход к Черному морю.

Однако спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф предупредил, что Трамп "отстранится" от украинского конфликта в случае, если стороны не начнут прямые переговоры. Президент США также не исключил, что может поехать в Стамбул, если это поможет в заключении мирного соглашения.

