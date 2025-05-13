Уиткофф: Трамп выйдет из урегулирования по Украине без прямых переговоров с РФ

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Глава Белого дома Дональд Трамп выдвинул ультиматум Москве и Киеву, согласно которому США "отстранятся и не будут вмешиваться" в урегулирование украинского конфликта в случае, если стороны оперативно не начнут прямые переговоры. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа изданию Breitbart News.

Кроме того, Уиткофф рассказал, что предлагал Трампу свою кандидатуру на роль посредника в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.

Спецпредставитель президента США также указал, что мирное соглашение по Украине не удастся достичь без одобрения Владимира Путина. Вместе с тем он рассказал, что обсуждал урегулирование украинского конфликта не только с Москвой и Киевом, но также с советниками по нацбезопасности Британии, Франции, Германии и Италии.

Основными темами переговоров по урегулированию украинского конфликта станут отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС (ЗАЭС) и доступ Украины к Днепру и Черному морю.

С инициативой о проведении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая выступил Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал данное предложение, заявив, что "будет ждать" российского лидера в Турции.

Трамп тоже не исключил, что может приехать в Стамбул, если это пойдет на пользу переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер назвал очень важной встречу России и Украины в Турции.