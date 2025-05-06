Кандидат в президенты Польши Браун растоптал флаг Евросоюза

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Кандидат в президенты Польши и евродепутат Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Европейского союза. После этого он вытер им ботинки, передает телеканал Polsat.

Случай произошел в здании министерства промышленности в Катовице.

"Здесь Польша, а не Брюссель!" – сказал политик, отметив, что Варшава не будет выставлять эмблемы враждебных организаций.

По словам Брауна, в министерство он прибыл в качестве депутата по вопросу "ликвидации польской горнодобывающей промышленности".

В 2023 году евродепутат погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. По данному факту было заведено уголовное дело.

Тогда Браун объяснил, что зажжение ханукальных свечей является сатанизмом и не может происходить в сейме государства. В результате президиум сейма оштрафовал депутата на половину его зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на полгода.

