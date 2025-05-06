06 мая, 16:04Политика
Кандидат в президенты Польши Браун растоптал флаг Евросоюза
Фото: ТАСС/Zuma
Кандидат в президенты Польши и евродепутат Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Европейского союза. После этого он вытер им ботинки, передает телеканал Polsat.
Случай произошел в здании министерства промышленности в Катовице.
"Здесь Польша, а не Брюссель!" – сказал политик, отметив, что Варшава не будет выставлять эмблемы враждебных организаций.
По словам Брауна, в министерство он прибыл в качестве депутата по вопросу "ликвидации польской горнодобывающей промышленности".
В 2023 году евродепутат погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. По данному факту было заведено уголовное дело.
Тогда Браун объяснил, что зажжение ханукальных свечей является сатанизмом и не может происходить в сейме государства. В результате президиум сейма оштрафовал депутата на половину его зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на полгода.