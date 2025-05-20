В Британии пара поссорилась с соседями из-за домашнего кабана

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В городе Сполдинг в Великобритании местные жители стали жаловаться на соседей из-за их домашнего кабана, заявляя, что животное сделало их жизнь невыносимой. Хозяева семьи отвечают, что жалобы надуманны, сообщает The Telegraph.

У супругов Мишель и Карл Реппер есть кабан Джек, который живет в домашнем саду уже 6 лет. Они взяли животное у друзей, которые купили его у заводчиков и думали, что это минипиг.

"Он как наша собака, он наш питомец. Соседи всегда знали, что у нас живет Джек", – сказала Мишель.

По ее словам, все в округе его любили. По воскресеньям некоторые соседи приносили ему жаркое. Однако проблемы возникли после того, как супруги уехали из дома на пару дней и забыли убрать во дворе мусорный бак. Женщина отметила, что кабан мог начать швырять его об стены.

"Когда мы вернулись, мы вдруг услышали, как соседка кричит через дыру в заборе, что он отвратителен и что она не может поверить, что в саду есть свинья", – подчеркнула хозяйка Джека.

Позже Репперам пришло письмо от местного совета о жалобе на кабана. В их дом также приходила инспекция, которая не нашла нарушений в содержании животного, попросив принять меры для снижения шума. Женщина добавила, что они будут бороться, если жалоба пойдет дальше.

Ранее несколько сотен капибар захватили город Нордельта в Аргентине и начали терроризировать его жителей. Проблема с ними появилась после эпидемии коронавируса, когда жители не выходили на улицы, в связи с чем капибары начали активно размножаться. Дикие животные разоряли огороды и выбегали на дороги, провоцируя ДТП.

