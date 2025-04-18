Daily Star: жительница Англии рассказала, что собака учуяла у нее рак груди

Фото: dailystar.co.uk

В Англии собака породы кавапу спасла жизнь хозяйке. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина по имени Сюзанна рассказала, что пес по кличке Арти внезапно стал вести себя странно – облизывал и тыкал носом в ее грудь. Сперва хозяйка не обращала на это внимания. Однако она решила сделать плановую маммограмму, после которой врачи диагностировали у нее рак груди. По этой причине она вспомнила о необычном поведении своего питомца.

"Она была со мной круглосуточно и явно чувствовала то, чего не могла заметить я", – отметила женщина, которая сейчас проходит 5-летний курс лечения от онкологии после операции и курса лучевой терапии.

В благотворительной организации Medical Detection Dogs, которая на протяжении нескольких лет исследует феномен обоняния псов, указали, что данный случай доказывает, что собаки могут диагностировать заболевания.

Ранее шведские ученые выяснили, что собаки могут испытывать стресс одновременно с их владельцами. Исследователи набрали две группы псов: в первой находились породы, которые помогают людям (таксы, емтхунд), а во второй – одиночки, более приближенные к волкам (хаски, сиба-ину).

В эксперименте приняли участие и сами хозяева собак. В результате степень синхронизации стресса возрастала между человеком и его собакой при крепкой связи. При этом эта связь не зависела от породы.

