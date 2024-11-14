14 ноября, 07:30Происшествия
Суд избрал меру пресечения актеру квеста, во время которого пострадала девушка
Суд избрал меру пресечения актеру интерактивного квеста, во время которого пострадала девушка. Ему вынесен запрет определенных действий до 11 января следующего года.
На квесте актер достал пистолет с холостыми патронами и почти в упор выстрелил одной из участниц в шею. Девушке потребовалась медицинская помощь. Владелица заведения рассказала, что сотрудникам нельзя было использовать этот реквизит, но парень, видимо, решил напугать гостей.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.