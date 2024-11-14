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14 ноября, 07:30

Происшествия

Суд избрал меру пресечения актеру квеста, во время которого пострадала девушка

Суд избрал меру пресечения актеру квеста, во время которого пострадала девушка

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Суд избрал меру пресечения актеру интерактивного квеста, во время которого пострадала девушка. Ему вынесен запрет определенных действий до 11 января следующего года.

На квесте актер достал пистолет с холостыми патронами и почти в упор выстрелил одной из участниц в шею. Девушке потребовалась медицинская помощь. Владелица заведения рассказала, что сотрудникам нельзя было использовать этот реквизит, но парень, видимо, решил напугать гостей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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