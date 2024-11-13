Адвокат Блиновской прокомментировал решение суда о банкротстве

Суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом. По итогам проверок она должна 900 миллионов рублей налогов. Сумма основного долга составляет 587 миллионов рублей.

Адвокат Блиновской Иван Морозов отметил, что плюсы для блогера заключаются в прекращении начисления пеней, которые ранее составляли около 300 тысяч рублей в день. В процедуре банкротства финансовый управляющий сможет собрать и реализовать имущество Елены и ее мужа Алексея для погашения долга перед бюджетом. Однако процедура банкротства может занять от шести до восьми месяцев.

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