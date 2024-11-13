Уголовное дело Блиновской не будет прекращено из-за признания ее банкротом

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Уголовное дело блогера Елены Блиновской не будет прекращено из-за признания ее банкротом, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

Эксперт объяснила, что если "королеву марафонов" признали банкротом, значит, она не состоятельна по своим обязательствам отвечать перед налоговой, кредиторами и всем, кому она задолжала: у нее был долг, и она его не смогла погасить.

"Теперь все долговые обязательства, которые были у нее, спишут. Сначала ее имущество должны оценить. Когда подаются заявления в суд, представитель обвиняемого всегда прикладывает перечень его имущества. И если обвиняемому не хватает денег, чтобы погасить долг, его имущество могут выставить на продажу, то есть реализовать", – сказала юрист.

Георгиева обратила внимание, что продажа затронет не все имущество, а только то, продажа которого покроет долг. Все зависит от того, какое имущество реализуют быстрее. Когда необходимая сумма будет получена, у блогера может остаться не распроданное имущество, и она сможет распоряжаться им самостоятельно. По ее словам, самое главное – погасить долги.

"Если имущество Блиновской реализуют, долги погасят, и пару квартир или машин, к примеру, останется, она будет иметь право ими владеть, пользоваться и распоряжаться. Дальше, как говорится, жизнь с чистого листа, без долгов. Но уголовное дело только по тем основаниям, что она выплатила долги, не будет прекращено", – добавила специалист.

Она не исключила, что это будет смягчающим обстоятельством, и ее наказание будет меньшим. При этом суд может рассмотреть тот факт, что она признала себя банкротом, как попытку уйти от ответственности, сказала Георгиева. При этом она отметила, что приговор будет обвинительным в любом случае. По ее словам, практика оправдательных приговоров по ее статье в России мала.

В марте 2024 года следствие обвинило супругов Елену и Алексея Блиновских в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Тогда же им предъявили обвинение в окончательной редакции.

По версии следствия, блогер при пособничестве своего супруга и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. При этом Блиновская снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину Блиновская признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года. Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей.

Между тем следствие по делу Блиновского остановлено на период действия его контракта с Минобороны РФ. Также отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

