Суд арестовал блогера Литвина на 13 суток за удар болельщика на футбольном матче

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Кузьминский суд Москвы вынес решение об аресте президента медиакоманды Lit Energy и видеоблогера Михаила Литвина, который ударил болельщика в ходе матча футбольной Медиалиги против СКА из Ростова-на-Дону. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Литвин признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Срок административного ареста блогера составил 13 суток.

12 октября команда Lit Energy обыграла СКА со счетом 1:0. В ходе встречи болельщики ростовского клуба выкрикивали нецензурные оскорбления в адрес Литвина. В ответ тот подбежал к трибуне и ударил одного из фанатов по лицу.

В результате завязалась драка, в которой принял участие и владелец команды СКА, певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. В результате судья показал Литвину красную карточку и удалил его с поля.

Позже блогер сообщил о своем задержании на 48 часов в связи со случившимся. Он заявил, что у него заберут телефон, поэтому он не сможет рассказать, что произошло.