Блогер Литвин задержан после потасовки на футбольном матче

Фото: телеграм-канал "ЛИТВИН"

Президент медиакоманды Lit Energy и блогер Михаил Литвин сообщил в телеграм-канале о своем задержании на 48 часов после избиения болельщика во время матча 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги (МФЛ) между командами LitEnergy и "СКА-Ростов".

Он заявил, что у него заберут телефон, поэтому он не сможет рассказать, что произошло на самом деле.

"Надеюсь, все будет нормально, само собой, потом свою версию и свои мысли по поводу всего этого расскажу. Всех обнял, всем добра", – уточнил Литвин, добавив, что аудитории нужно учиться на его ошибках, однако при этом не позволять никому оскорблять свое имя и честь.

12 октября команда Lit Energy выиграла СКА со счетом 1:0. В ходе встречи болельщики ростовского клуба выкрикивали нецензурные оскорбления в адрес блогера. В ответ тот подбежал к трибуне и ударил одного из фанатов по лицу.

В результате завязалась драка, в которой поучаствовал и владелец команды СКА певец Василий Вакуленко, известный по прозвищу Баста. В результате судья показал Литвину красную карточку и удалил его с поля.

Ранее Литвин взорвал для видео автомобиль BMW М5, который стоит порядка 10 миллионов рублей. На автомобиле молодой человек выехал в поле. Затем он облил машину бензином и с большого расстояния выстрелил из лука горящей стрелой. После попадания стрелы автомобиль BMW взорвался.

