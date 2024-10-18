Юрист опроверг разрешение Блиновской продать ее Lamborghini Urus для оплаты долгов

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Представитель блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег, опроверг информацию СМИ о том, что ей разрешили продать элитный кроссовер Lamborghini Urus в счет уплаты долга по налогам, сообщает ТАСС.

По словам юриста Ивана Морозова, автомобиль находился в лизинге. Более того, сообщения о том, что машина стоит около 40 миллионов рублей, также недостоверна, добавил он. По его оценкам, ее стоимость составляет около 20 миллионов.

"Ходатайство о снятии ареста нами не заявлялось в суд, соответственно, нет судебного решения о снятии ареста с машины, которая еще и в лизинге была", – подчеркнул Морозов.

Он отметил, что продажа автомобиля сейчас невозможна. Кроме того, он обратил внимание, что снятие объявления о продаже машины с публикации на одном из сайтов, не означает то, что ее продали.

Ранее телеграм-каналы писали, что Блиновской разрешили продать ее Lamborghini Urus в счет налогового долга. С продажи она якобы планировала выручить 38 миллионов рублей. Также говорилось, что защита подсудимой добилась снятия ареста с автопарка.

Дело Блиновской было зарегистрировано судом 6 августа. До этого столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следователей, блогер при пособничестве своего супруга и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Однако Блиновская снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину Блиновская признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей, рассказал один из ее адвокатов Иван Морозов. После погашения остатка основного долга – недоимки по НДС в размере 587 665 000 рублей – останется оплатить штраф, который сейчас составляет 221 миллион рублей и пени в размере 340 миллионов рублей, объяснил он.