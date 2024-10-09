ФНС заблокировала счета совместной компании Харатьяна и Сукачева

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная налоговая служба (ФСН) РФ заблокировала счета ООО "Диафильм", владельцами которой являются актер Дмитрий Харатьян и рок-музыкант Гарик Сукачев. Об этом свидетельствуют данные системы проверки контрагентов Контур.Фокус.

Так, в учетной карточке компании говорится, что ФНС отправляла в банки решения о приостановлении операций по счетам, что означает полное или частичное прекращение банком расходных операций.

По информации карточки, Харатьяну и Сукачеву принадлежит по 40% компании, остальными 20% владеет Анастасия Жидкова. В видах деятельности фирмы указано семь пунктов, включая производство и распространение кино-, видеофильмов и телевизионных программ.

Кроме того, у организации не было финансовой деятельности в 2023 году, а в 2022-м чистый убыток составил 470 тысяч рублей.

Между тем в конце июля ФНС заблокировала счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза. Причиной стала налоговая задолженность в размере 262,817 тысячи рублей. Заблокированы оказались счета в ВТБ, Альфа-Банке и Райффайзенбанке.

В середине августа артистка погасила налоговый долг, в связи с чем ее банковские счета были разморожены. На имя певицы зарегистрировано ИП, занимающееся деятельностью в области художественного творчества.