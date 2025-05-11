РИА Новости: израильская армия атаковала порт Рас-Иса на западе Йемена

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Израильская армия атаковала порт Рас-Иса на западе Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Авиация Израиля нанесла удары по порту в районе Ас-Салиф, уточнил собеседник агентства. По его словам, были слышны звуки мощных взрывов.

Ранее в результате, предположительно, американского авиаудара по тому же порту пострадал российский моряк. Его госпитализировали в одну из больниц Саны. По данным посольства РФ в Йемене, ему требовалась сложная хирургическая операция на глазах. Также двое граждан РФ получили легкие ранения.

До этого еще несколько российских моряков пострадали после ударов США по порту на западе Йемена. По словам министра иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Джамаля Амира, США пытались помешать танкеру выгрузить партию нефти.