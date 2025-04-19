Новости мира: в Конго при пожаре на лодке погибли более 140 человек

Крупнейшая трагедия произошла в Конго: на борту пассажирской лодки, где находилось около 500 человек, вспыхнул пожар. По последним данным, погибли не менее 148 человек, еще 100 числятся пропавшими без вести. Около 150 пассажиров получили ожоги третьей степени.

В канун Пасхи дайверы в аквариуме Рио-де-Жанейро надели кроличьи шапки и устроили оригинальное представление. Они погрузились в воду, чтобы передать праздничные угощения морским обитателям – блюда были оформлены в виде пасхальных яиц.

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