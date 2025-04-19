В Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня

В Иерусалиме усилили охрану в преддверии схождения Благодатного огня. С раннего утра паломники собираются у храма Гроба Господня. По оценкам, в этом году количество верующих может превысить показатели прошлого.

Для обеспечения безопасности в Старом городе работают дополнительные наряды полиции, кинологи и взрывотехники. Церемония схождения Благодатного огня проходит ежегодно перед православной Пасхой. После нее святыню отправляют в разные страны.

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