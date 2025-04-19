19 апреля, 11:30Безопасность
В Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня
В Иерусалиме усилили охрану в преддверии схождения Благодатного огня. С раннего утра паломники собираются у храма Гроба Господня. По оценкам, в этом году количество верующих может превысить показатели прошлого.
Для обеспечения безопасности в Старом городе работают дополнительные наряды полиции, кинологи и взрывотехники. Церемония схождения Благодатного огня проходит ежегодно перед православной Пасхой. После нее святыню отправляют в разные страны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.