15 апреля, 19:15Безопасность
Мошенники рассылают фейковые письма под видом "Госуслуг"
Мошенники рассылают фейковые письма под видом "Госуслуг". Сообщения приходят пользователям на электронную почту. В них утверждается, что в учетную запись вошли с нового устройства.
Также в тексте есть рекомендация связаться со службой поддержки и поддельный номер телефона для обращений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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