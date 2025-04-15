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15 апреля, 19:15

Безопасность

Мошенники рассылают фейковые письма под видом "Госуслуг"

Мошенники рассылают фейковые письма под видом "Госуслуг"

Новости регионов: РФ и Египет провели военные учения в Средиземном море

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Мошенники рассылают фейковые письма под видом "Госуслуг". Сообщения приходят пользователям на электронную почту. В них утверждается, что в учетную запись вошли с нового устройства.

Также в тексте есть рекомендация связаться со службой поддержки и поддельный номер телефона для обращений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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