Мошенники рассылают фейковые письма под видом "Госуслуг". Сообщения приходят пользователям на электронную почту. В них утверждается, что в учетную запись вошли с нового устройства.

Также в тексте есть рекомендация связаться со службой поддержки и поддельный номер телефона для обращений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.