Делегация из РФ прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

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Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Там ожидается сошествие Благодатного огня, передает РИА Новости.

Это происходит ежегодно накануне Пасхи по юлианскому календарю. В 2025 году христиане будут отмечать этот праздник 20 апреля. Таким образом, дата в этом году стала единой для западной и восточной ветвей христианства.

Огонь появится в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который был построен над тем местом, где был распят, погребен и затем воскрес Иисус Христос.

"Мы счастливы, что все происходит именно так, как мы планировали. Вчера прошла очень теплая встреча с Иерусалимским патриархом. Он сказал очень много теплых слов. Он указал на необходимость восстановления единства православия", – цитирует агентство главу попечительского совета ФАП Владимир Якунин.

Он также обратил внимание, что представители делегации ожидают сошествия, которое, как предполагается, должно произойти "буквально через несколько часов".

Ранее сообщалось, что лампады с Благодатным огнем привезут из Иерусалима в 16 столичных храмов, в том числе в храм Христа Спасителя, 19 апреля. В аэропорту Внуково его примут представители различных епархий.