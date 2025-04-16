Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 07:15

Происшествия

Следствие рассматривает версию самообороны в деле об убийстве отца дочерью в Москве

Следствие рассматривает версию самообороны в деле об убийстве отца дочерью в Москве

Столкновение трех машин произошло на съезде с Минского шоссе

Расследование убийства в Южном Бутове находится на контроле Генпрокуратуры

Адвокат по делу сестер Хачатурян прокомментировал убийство в Южном Бутове

"Московский патруль": серийный маньяк Миргород признался еще в нескольких эпизодах

"Московский патруль": врач стал жертвой мошенников

"Московский патруль": силовики пресекли торговлю фиктивными дипломами

"Московский патруль": следователи разбираются в обстоятельствах убийства в Южном Бутове

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 апреля

ДТП с автобусом произошло в Некрасовке

В Южном Бутове 15-летняя девочка убила своего отца в ходе семейной ссоры. Соседи сообщили, что в тот день слышали крики и грохот. Следствие рассматривает различные версии происшествия, включая возможную самооборону.

Конфликт, по данным следствия, начался из-за невыключенного телевизора. Мужчина в ходе ссоры схватился за нож и порезал ладонь старшей дочери, после чего угрожал расправой. В ответ младшая дочь нанесла смертельное ранение своему отцу.

Мужчина был в розыске из-за долгов и заставлял старшую дочь оформлять кредиты на свое имя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Убийство в Южном Бутове
происшествиявидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика