Следствие рассматривает версию самообороны в деле об убийстве отца дочерью в Москве

В Южном Бутове 15-летняя девочка убила своего отца в ходе семейной ссоры. Соседи сообщили, что в тот день слышали крики и грохот. Следствие рассматривает различные версии происшествия, включая возможную самооборону.

Конфликт, по данным следствия, начался из-за невыключенного телевизора. Мужчина в ходе ссоры схватился за нож и порезал ладонь старшей дочери, после чего угрожал расправой. В ответ младшая дочь нанесла смертельное ранение своему отцу.

Мужчина был в розыске из-за долгов и заставлял старшую дочь оформлять кредиты на свое имя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.