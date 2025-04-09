"Московский патруль": спрятавший тело в "Запорожце" Куценко россиянин предстал перед судом

Перед судом предстал мужчина, который расправился со свой знакомой и спрятал ее тело в "Запорожце" актера Гоши Куценко на западе Москвы.

Женщину со множественными ножевыми ранениями и без признаков жизни обнаружили в машине прохожие. Автомобиль стоял во дворе дома на Кутузовском проспекте. Позже выяснилось, что незадолго до трагедии потерпевшая познакомилась с мужчиной, с которым вместе выпивала. Подробнее – в программе "Московский патруль".

