Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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09 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": спрятавший тело в "Запорожце" Куценко россиянин предстал перед судом

"Московский патруль": спрятавший тело в "Запорожце" Куценко россиянин предстал перед судом

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Перед судом предстал мужчина, который расправился со свой знакомой и спрятал ее тело в "Запорожце" актера Гоши Куценко на западе Москвы.

Женщину со множественными ножевыми ранениями и без признаков жизни обнаружили в машине прохожие. Автомобиль стоял во дворе дома на Кутузовском проспекте. Позже выяснилось, что незадолго до трагедии потерпевшая познакомилась с мужчиной, с которым вместе выпивала. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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