Инспектор МЧС Плет получил 4 года колонии-поселения по делу о пожаре в приюте Кемерова

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Суд в Кемерове вынес приговор инспектору по пожарному надзору Роману Плету по делу о пожаре в доме престарелых, в результате которого погибли 23 человека. Как сообщает ТАСС, инспектор МЧС получил четыре года колонии-поселения.

Кроме того, Плету запретили занимать должности на государственной службе в течение четырех лет. Инспектора также обязали выплатить по 100 тысяч рублей потерпевшим и около 2,5 миллиона рублей – владелице сгоревшего дома.

Осужденный вину не признал. По словам Плета, он намерен обжаловать решение суда.

Пожар в доме престарелых произошел в декабре 2022 года. По предварительным данным, приют загорелся из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В пожаре погибли 23 человека, еще шесть человек получили травмы.

СМИ писали, что районная прокуратура в Кемерове отказала МЧС в проверке приюта. Согласно задокументированным данным, нарушение требований пожарной безопасности выявил Плет. который информировал об этом Следственный комитет и прокуратуру.