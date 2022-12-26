Прокуратура отказала МЧС в проверке приюта в Кемерове, не увидев оснований – СМИ

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Районная прокуратура Кемерова в сентябре отказала МЧС в проверке приюта для пожилых людей, где в ночь на 24 декабря в результате пожара погибли 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно задокументированным данным, нарушение требований пожарной безопасности выявил инспектор МЧС Роман Плет. Позже он проинформировал об этом Следственный комитет (СК) и прокуратуру.

"2 сентября Государственный пожарный надзор направил обращение в прокуратуру с просьбой согласовать инспекционный визит в отношении приюта. Прокуратура в этом отказала из-за отсутствия оснований для него", – сообщил источник агентства.

По последним данным, по делу о пожаре вместе с организатором незаконного соцучреждения Андреем Смирновым задержан Плет. Смирнов признал вину и был отправлен под арест до 24 февраля 2023 года.

Как сообщили местные власти, пожар в доме престарелых мог произойти из-за нарушений пожарной безопасности в процессе эксплуатации печного оборудования. Распространению огня способствовали деревянные перекрытия и утеплитель из пенопласта.



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