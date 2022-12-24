В сгоревшем приюте в Кемерове грубо нарушались требования пожарной безопасности

Фото: ТАСС/Данил Айкин

В частном доме для престарелых в Кемерове, в результате пожара в котором погибли 22 человека, грубо нарушались требования пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там пояснили, что такие нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, которую в феврале 2022 года проводила прокуратура Заводского района Кемерова по обращению МЧС.

В частности, в доме отсутствовала автоматическая система пожаротушения, пожарная сигнализация, эвакуационные выходы со второго этажа и освещение. Помимо этого, полы сделаны из материала без учета необходимых показателей пожарной опасности, который обладает большой токсичностью и воспламеняемостью.

Какие меры были приняты после прокурорской проверки, со уточняется.

Пожар в доме престарелых произошел в частном доме престарелых в Кемерове в ночь с 23 на 24 декабря. По предварительной информации, причина возгорания кроется в нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Спасатели уже завершили разбор завалов на месте пожара. В МЧС уточнили, что всего на момент ЧП в приюте находились 26 человек. Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Расследованием обстоятельств ЧП займется следственный отдел по особо важным делам.

Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Кемерове

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