14:37Происшествия
В сгоревшем приюте в Кемерове грубо нарушались требования пожарной безопасности
Фото: ТАСС/Данил Айкин
В частном доме для престарелых в Кемерове, в результате пожара в котором погибли 22 человека, грубо нарушались требования пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Там пояснили, что такие нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, которую в феврале 2022 года проводила прокуратура Заводского района Кемерова по обращению МЧС.
В частности, в доме отсутствовала автоматическая система пожаротушения, пожарная сигнализация, эвакуационные выходы со второго этажа и освещение. Помимо этого, полы сделаны из материала без учета необходимых показателей пожарной опасности, который обладает большой токсичностью и воспламеняемостью.
Какие меры были приняты после прокурорской проверки, со уточняется.
Пожар в доме престарелых произошел в частном доме престарелых в Кемерове в ночь с 23 на 24 декабря. По предварительной информации, причина возгорания кроется в нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Спасатели уже завершили разбор завалов на месте пожара. В МЧС уточнили, что всего на момент ЧП в приюте находились 26 человек. Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Расследованием обстоятельств ЧП займется следственный отдел по особо важным делам.
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Кемерове
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!