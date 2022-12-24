МЧС РФ обратится в кабмин с предложением лицензирования частных соцобъектов

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

МЧС России планирует направить правительству инициативу о введении института лицензирования частных социальных объектов. Об этом заявил замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев также обещал выйти с законодательной инициативой о введении института лицензирования таких мест.

Ранее сообщалось, что после пожара в частном доме престарелых в Кемерове, где погибли 22 человека, в регионе начались внеплановые проверки в пансионатах, реабилитационных центрах и других объектах. При этом больше всего нарушений обнаружили в частных центрах.

После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".



Оперативная группа МЧС прибыла в Кемерово, где сгорел частный приют

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