СК год назад проводил доследственную проверку о незаконной работе приюта в Кемерове

Фото: МЧС России

Следственное управление СК по Кемеровской области год назад проводило доследственную проверку о незаконной работе приюта для пожилых людей в Кемерове, где ранее погибли 22 человека в результате пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Из документов следует, что после проверки организации были выявлены грубые нарушения в отношении требований пожарной безопасности. При этом предметом проверки было не отвечающее требованиям безопасности оказание услуг сотрудниками общественной организации "Доброе дело".

Грубые нарушения пожарной безопасности выявил инспектор Роман Плет. О выявленных нарушениях специалист проинформировал СК и прокуратуру. При этом информации о том, стали ли нарушения фактом для возбуждения уголовного дела в отношении руководства организации, нет.

По последним данным, организатор частного дома престарелых Андрей Смирнов признал вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. Инспектора Плета также задержали по данному делу.

Позже стало известно, что Смирнова арестовали на 2 месяца. Он будет заключен под стражу до 24 февраля 2023 года.



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