Отец убитых детей в Канске задержан за истязание сына

Фото: телеграм-канал "Следком"

Отец троих детей из Канска Красноярского края, которых убила мать, был задержан по подозрению в истязании четвертого ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

По данным ведомства, с лета 2018 года до апреля 2025 года мужчина систематически избивал своего 7-летнего сына. Как уточнило следствие, у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, в 2024 году он появлялся в школе с гематомами и ссадинами.

В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении. Ему оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

По данному факту заведено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ.

Об убийстве троих детей стало известно 14 апреля. Трагедия произошла в частном доме на улице Герцена. Там были найдены тела детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Погибшими оказались 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. По данным региональной прокуратуры, четвертый ребенок в момент трагедии был в школе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве трех малолетних детей с особой жестокостью и о халатности должностных лиц органов системы профилактики. На допросе мать объясняла, что дочь она задушила, а с двумя сыновьями расправилась с помощью топора. Она арестована до 13 июня.

