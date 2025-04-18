Инспектора ПДН задержали в Канске по делу об убийстве матерью троих детей

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В городе Канске по делу о халатности в рамках расследования убийства матерью своих троих детей был задержан старший инспектор по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В ходе следствия выяснилось, что в октябре 2024 года учительница выявила у семилетнего ребенка из этой семьи телесные повреждения. Семья была поставлена на персональный учет комиссией по делам несовершеннолетних. Профучет был возложен на старшего инспектора, но она за все это время не провела сбор характеризующих материалов и не организовала беседы с представителями медицинских организаций, а также не установила факт наличия у матери детей психического заболевания.

Следователи считают, что старший инспектор, располагая информацией о неоднократном применении к ребенку насилия со стороны отца, не проинформировала об этом соответствующие органы, а провела только беседу с отцом и один раз посетила семью.

Из-за действий инспектора не было принято никаких мер по ограничению родителей в правах на детей. Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В частном доме в Канске 14 апреля были найдены тела трех детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела. По подозрению в убийстве была задержана мать. Возбуждено уголовное дело.

На допросе 29-летняя женщина объяснила, что дочь она задушила, а с двумя сыновьями расправилась с помощью топора.