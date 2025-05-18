Старинный мост частично обрушился в Дагестане из-за осадков

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Старинный мост XV века частично обрушился в селе Кунки в Дагестане из-за обильных дождей и снегопадов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по охране культурного наследия республики.

"Мост был сооружен традиционным способом постройки в горах из деревянных бревен с земляным накатом поверху. Со временем сгнили деревянные части моста, и он стал ограниченно пригодным", – отметили в ведомстве.

Там также добавили, что мост соединяет две части поселения, поэтому он представляет большое значение для жителей села. В дальнейшем будет составлен акт состояния сооружения, в который добавят оценку необходимости проведения противоаварийных работ.

Между тем в китайской провинции Гуйчжоу подходит к концу строительство самого высокого моста в мире. Его высота составит 625 метров над уровнем воды. Движение по мосту запустят во второй половине текущего года.

Он свяжет берега в наиболее глубоком месте долины Бэйпань, которая известна как "Земляная трещина", и сократит время переправы с 60 до 1 минуты.