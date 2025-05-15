Мост, который соединит Люберцы с Москвой, планируют сдать в сентябре 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Дружба" в Люберцах появится мост через озеро Черное, который соединит Подмосковье с Москвой. Это позволит сократить время жителей в пути к метро с 30 минут до почти 15 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра благоустройства Московской области Евгения Афанасенкова.

Он заявил, что это уникальный объект. Протяженность моста составит 453 метра.

"Мы свяжем фактически два региона, Москву и Московскую область, район Зенино, в котором проживает почти 60 тысяч человек, которые могут пользоваться этой территорией", – сказал Афанасенков.

Первый замминистра отметил, что в парке устанавливают новое освещение, систему видеонаблюдения, обустраивают дорожки, новые детские игровые площадки, функциональные зоны, спортивный кластер и зоны тихого отдыха.

Завершение работ по созданию парка и моста планируется в сентябре 2025 года, заключил Афанасенков.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на северо-западе Москвы стартует масштабная реконструкция Карамышевской набережной. Там появится удобное и современное пространство для отдыха горожан и туристов. Работы пройдут на участке от Живописного моста до улицы Шеногина. Завершить строительство планируется к 2027 году.